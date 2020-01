A TikTok nasceu em novembro de 2017 depois de a chinesa ByteDance ter comprado a aplicação Musical.ly, por mil milhões de dólares, que fundiu com a Douyin, uma plataforma da sua autoria que permitia criar e partilhar vídeos curtos que poderiam tornar-se virais.

O fundamento manteve-se, mas a popularidade explodiu, tendo, atualmente, mais de 800 milhões de utilizadores (mais de metade situados na China).

Atrás do WhatsApp, surge a nova estrela das redes sociais Tiktok, que entre outubro e dezembro teve um aumento homólogo de 6%, em termos de downloads, para os 220 milhões. No último mês do ano cresceu principalmente no mercado indiano (37% do total de descarregamentos) e no Brasil (10% do total).No final do ano, o Messenger, também do Facebook, foi a quarta aplicação mais descarregada, à frente do próprio Facebook e do Instagram, também da empresa de Mark Zuckerberg.A tabela das dez aplicações mais descarregadas é completada por Shareit, Likee, YouTube, Club Factory e Snapchat.No total, os utilizadores da App Store (do sistema iOS) e Google Play (sistema Android) fizeram 114,9 mil milhões de downloads no ano passado, o que significa um aumento de 9,1% face ao ano anterior.