Wirecard: EY à defesa aponta "fraude sofisticada"

A auditora Ernst & Young (EY) acusa o cliente Wirecard de uma "fraude elaborada e sofisticada" que resultou no ‘desaparecimento’ de 1,9 mil milhões de euros.





Agora que a Wirecard tenta proteger-se dos credores em tribunal, os holofotes recaem também sobre a auditora EY, que acompanhava a empresa, e que está agora também no centro de um escândalo financeiro que deu conta do desaparecimento ou inexistência de quase 2 mil milhões de euros do balanço da alemã Wirecard, uma quantia que representava cerca de um quarto do valor da empresa.