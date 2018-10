WiZink quer ir para a bolsa em 2019

O banco de crédito ao consumo pondera ir para a bolsa no próximo ano e já começou a abordar os mesmos bancos que lideraram a última emissão de dívida. Ou seja, o UBS e o Goldman Sachs. De acordo com fontes próximas, a capitalização bolsista deverá rondar os três mil milhões de euros.

O WiZink, detido pela gestora de fundos de risco Värde Partners, está a estudar a possibilidade de ir para a bolsa no próximo ano. Isto depois de ter colocado com sucesso mais de 500 milhões de euros em obrigações no mercado. Os bancos que estão a ser abordados pelo banco de crédito ao consumo são os mesmos que lideraram a emissão de dívida: o UBS e o Goldman Sachs.

De acordo com o jornal espanhol Cinco Días, fontes próximas do processo referem que o plano da Värde para o WiZink é colocar o banco em bolsa com uma capitalização bolsista preliminar de três mil milhões de euros.

Relativamente ao calendário para esta operação, este ainda está por definir. Contudo, as mesmas fontes apontam para que a entrada em bolsa aconteça no próximo ano. "A entrada em bolsa realizar-se-á tão depressa quanto possível", afirmou um banqueiro ao jornal espanhol. Contactado pelo Cinco Días, o porta-voz do WiZink não quis comentar.

A intenção de realizar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) segue-se à colocação bem-sucedida de 515 milhões de euros em obrigações de rating BB-.





A operação também acontece depois de o Santander ter anunciado, em Março, que deixou de ter uma participação no WiZink, empresa que no final de 2016 comprou ao Barclays o negócio dos cartões de crédito — Barclayscard — e incorporou também na sua carteira os cartões de crédito e débito do Banco Popular. O grupo bancário espanhol também disse, à data, que iria recuperar esta última parte do negócio, isto depois de ter absorvido o Popular.