Mário Pereira, COO da Worten DR

A Worten investiu sete milhões de euros no novo negócio digital Marketplace, que vai permitir à empresa entrar em novas categorias de retalho como mobiliário e decoração, anunciou esta quarta-feira, 19 de Setembro, a empresa do grupo Sonae."O Marketplace da Worten vai passar a ter uma oferta enorme na selecção de 'sellers' [fornecedores] e com o selo de confiança da Worten", afirmou Mário Pereira, 'Chief Operating Officer' (COO ou administrador com o pelouro das operações) da Worten Ibéria, na conferência de imprensa que decorreu hoje na Worten do Colombo, em Lisboa."O investimento é de sete milhões de euros", disse, montante que inclui a "equipa de sistemas e gestão comercial", como também a campanha de comunicação."O investimento é todo em 2018, não esperamos o retorno total este ano", afirmou, por sua vez, a directora de marketing da Worten, Inês Drummond Borges.Ao todo, foram criados "100 postos de trabalho", acrescentou.Entre 2016 e 2017, as vendas da Worten 'online' cresceram 50% em Portugal e 65% em Espanha."A Worten 'online' é a maior das nossas lojas, já ultrapassou as vendas da loja do Colombo, que é a nossa maior loja ibérica", prosseguiu.O Marketplace da Worten arranca na quinta-feira com 100 mil produtos e conta até ao final do ano ter um milhão de referências.O arranque desta nova área de negócio assenta na categoria de casa e decoração, contando com cerca de 100 fornecedores, dos quais metade nacionais.Esta nova área de negócio arrancará em Espanha - onde a empresa está presente - em Janeiro.Este ano, a Worten já abriu seis lojas em Portugal e vai abrir mais cinco até final do ano, num total de 11, enquanto em Espanha foram inauguradas seis e vão abrir mais quatro.O investimento total das aberturas é de 10 milhões de euros.A Worten tem uma franquia em Angola e, além disso, vende para mais 17 países além de Portugal e Espanha.No entanto, "a curto prazo não se prevê o alargamento" físico do negócio a outros mercados que o da Península Ibérica, adiantou a directora de marketing.