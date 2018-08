Worx: 2019 representa "oportunidade" no mercado de escritórios em Lisboa devido à falta de oferta nova

A consultora imobiliária Worx antecipa que 2019 será um ano de "oportunidades" no mercado de escritórios em Lisboa devido à elevada procura e escassez de novas ofertas. Assim, os proprietários "devem investir" nos imóveis para que sejam escoados até 2020, altura em que a consultora prevê a entrada de novos projectos. Mais concretamente, cerca de 290 mil metros quadrados de espaço para escritórios, entre 2020 e 2021.





"O ano de 2019 representa uma oportunidade para conseguir escoar os escritórios usados existentes no mercado. Os proprietários devem investir nesses imóveis de modo a serem absorvidos pelo mercado até 2020 de forma a aproveitar a falta de oferta nova existente no mercado", refere Pedro Salema Garção (na foto), director de agência da Worx.



Depois de ter sido preterido em prol do desenvolvimento imobiliário residencial nos últimos anos, o segmento de escritórios encontra-se "num ponto de viragem", devendo a actividade de promoção de activos começar a "reanimar", de acordo com o departamento de research e consultoria da agência.