Younited Credit concedeu 10 milhões de euros de crédito em Portugal

A Younited Credit, plataforma digital para concessão de crédito, revelou esta sexta-feira que desde que entrou em Portugal, em junho de 2018, concedeu 10 milhões de euros de crédito ao consumo às famílias portuguesas. Este valor foi distribuído por 1.500 famílias portuguesas, detalha a fintech, em comunicado enviado às redações.





A fintech foi criada em 2011 e opera uma licença bancária atribuída pelo Banco de França ‘transportável’ a toda a União Europeia. Desde que foi criada, concedeu mais mil milhões de euros em empréstimos a nível global.

A Younited Credit concede crédito ao consumo – automóvel, pessoal ou obras – e está presente em vários países como França, Itália ou Espanha.





"Somos a única plataforma de crédito online europeia com uma licença bancária e somos uma fintech graças à nossa tecnologia que nos permite responder a pedidos de crédito rapidamente, com comissões atraentes e 100% online", afirma Xavier Pallàs, CEO da Younited Credit Iberia.





No mesmo comunicado, o responsável salienta ainda que querem "continuar a ajudar as famílias portuguesas e a simplificar a concessão de crédito, ao mesmo que permitimos aos investidores participarem no mercado de crédito ao consumo na Europa".