Youtube apagou 8,3 milhões de vídeos problemáticos

Entre os meses de Outubro e Dezembro, o Youtube apagou um total de 8,3 milhões de vídeos com problemas, segundo um relatório publicado esta terça-feira, 24 de Abril, no site da empresa, citado na BBC News.





Cerca de 87% dos problemas encontrados nos vídeos foram detectados por programas de computadores. O que corresponde ao equivalente a 6,7 milhões de vídeos. Destes, 75% são apagados antes de serem visualizados pelos utilizadores.





Vídeos sexualmente explícitos foram reportados 9,1 milhões de vezes pelos utilizadores, o que representa 30% do total das queixas. Enquanto 4,7 milhões dos vídeos foram sinalizados por conteúdo abusivo e discursos de ódio (por exemplo, racismo e homofobia), o que equivale a 27% das queixas. Já a propagação de terrorismo ocupa o final da lista.





Apenas 5% das queixas dos utilizadores representam vídeos removidos da plataforma, isto porque alguns utilizadores denunciam conteúdos que não violam as regras do Youtube. As críticas de agências governamentais a conteúdos da plataforma representam apenas 1,6% dos vídeos removidos. Os países que mais queixas apresentam relativo a vídeos problemáticos são a Índia (1.º), os EUA (2.º), o Brasil (3.º), a Rússia (4.º) e a Alemanha (5.º), de acordo com o comunicado do Youtube citado na BBC News.





O site de partilha de vídeos anunciou ainda que vai disponibilizar relatórios relativos às denúncias dos utilizadores a vídeos que considerem violar as regras do Youtube para que cada um possa monitorizar o processo.





Apesar de grande parte dos vídeos problemáticos serem removidos por máquinas, o Youtube aposta na revisão humana para detectar conteúdo problemático. Em 2017 o Youtube aumentou para dez mil o número de moderadores de conteúdo, de acordo com o comunicado da empresa.