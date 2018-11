Zoom reduz posição na Navigator

A Zoom Lux S.à.r.l. alienou, no passado dia 19 de Novembro, 320.000 acções representativas do capital social da Navigator, anunciou a papeleira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com esta venda, a Zoom reduziu a a sua participação na Navigator de 14.639.555 acções (2,0404%) para 14.319.555 acções (1,9958%).