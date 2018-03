Combustíveis voltam a subir na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana. Os aumentos serão mais moderados do que os desta semana, mas colocam o preço da gasolina e do gasóleo em máximos de mais de um mês.

Reuters

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir, depois de no início desta semana terem registado aumentos significativos.

A justificar a evolução dos preços dos combustíveis esteve, essencialmente, a subida dos derivados de petróleo (gasóleo e gasolina) no mercado internacional. E apesar do desempenho do euro contra o dólar ter atenuado o aumento da factura para os portugueses, não foi suficiente para anular o seu impacto.

Assim, o preço do litro do gasóleo simples deverá aumentar um cêntimo a partir de segunda-feira, 2 de Abril, dia em que as petrolíferas actualizam os preços. O que significa que, tendo em conta os preços médios praticados esta semana em Portugal, o custo deste combustível passará a ser de 1,285 euros.

Já o preço do litro da gasolina simples 95 octanas deverá aumentar em 1,5 cêntimos, o que coloca o preço médio nos 1,506 euros. Os preços dos combustíveis regressam assim a valores idênticos aos praticados no início de Fevereiro.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão estes valores, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.