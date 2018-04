Os preços dos combustíveis não deverão sofrer oscilações, depois de esta semana as variações das matérias-primas terem sido reduzidas. Fonte do sector admite que a gasolina possa descer até um cêntimo.

Tendo em consideração os preços médios dos combustíveis, o litro do gasóleo simples deverá manter-se nos 1,284 euros, segundo os valores disponíveis no site da Direcção Geral da Energia.



Já a gasolina simples sem chumbo de 95 octanas deverá manter-se nos 1,505 euros, assumindo que não há alterações de preços.



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. A evolução dos custos dependerá, contudo, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os preços dos combustíveis deverão manter-se nos níveis actuais na próxima semana, depois de as matérias-primas terem registado oscilações pouco significativas esta semana.A condicionar a evolução dos combustíveis nos postos de abastecimento está a evolução dos derivados de petróleo (gasóleo e gasolina) no mercado internacional, que esta semana registaram descidas ligeiras. Contudo o desempenho do euro contra o dólar atenuou esta queda ligeira, acabando por anular o seu efeito.As contas do Negócios apontam para a manutenção dos preços dos combustíveis. Ainda assim, fonte do sector admitiu que a gasolina poderá registar uma queda de até um cêntimo.