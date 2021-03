Sonangol poupou 1.200 milhões de euros com programa de restruturação em 2020

Os resultados foram esta sexta-feira apresentados, em conferência de imprensa, servindo a ocasião para assinalar também o 45.º aniversário da petrolífera estatal angolana.





Na apresentação dos dados preliminares sobre o desempenho operacional e financeiro da Sonangol em 2020, o presidente do conselho de administração, Sebastião Gaspar Martins, indicou também que os resultados operacionais (EBITDA)atingiram os 1.971 milhões dólares quase 60% abaixo de 2019, enquanto os proveitos operacionais reduziram para 5.982 milhões de dólares (-42,2%).



As reduções são fruto da descida do preço do petróleo bruto decorrente da pandemia de covid-19, justificou Gaspar Martins, o que se refletiu também nas necessidades internas: "Importámos muito menos do que em 2019".



Gaspar Martins adiantou que a Sonangol está a preparar um concurso para importação de combustíveis a partir de junho de 2021, para abastecimento do mercado interno.



Além da redução das importações de combustíveis (66%), contribuirão também para o saneamento financeiro os custos de estrutura (14%), custos da atividade mineira (12%) e custos com pessoal (9%), bem como o encerramento de contingências com o Estado.



Sobre os dois concursos relativos ao terminal da Barra do Dande, um responsável da Sonangol adiantou que manifestaram interesse no primeiro concurso (contratação de serviços de engenharia, ‘procurement’, construção e comissionamento – EPCC -, e de financiamento) 38 entidades, das quais 10 estão a concorrer, enquanto no concurso de fiscalização da empreitada foram convidadas 13 empresas, das quais seis acederam ao convite, prevendo-se a receção das propostas até meados de abril.