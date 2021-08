A petrolífera Saudi Aramco está em negociações avançadas para a compra de uma participação de 20% na Reliance Industries, com sede na Índia e forte presença nos continentes asiático e africano, por um valor que pode oscilar entre os 20 e os 25 mil milhões de dólares através de ações próprias. A notícia é avançada pela Bloomberg.A Reliance (+2,6%) é financiada pelo multi-milionário indiano Mukesh Ambani, o homem mais rico a residir atualmente no continente asiático. De acordo com a agência de notícias, o acordo pode mesmo avançar já nas próximas semanas.

A concretizar-se, este negócio iria juntar a maior petrolífera do mundo com uma das maiores vendedoras a retalho de energia. Para a Saudi Aramco, a concretização do acordo significa um aumento forte de vendas de petróleo para a Índia, um dos maiores importadores do mundo.Em julho, a empresa saudita exportou 613 mil barris de petróleo por dia para este país, o que equivaleu a cerca de 10% de todas as exportações. Esta transação irá ajudar a Aramco a atingir o seu objetivo de duplicar a sua capacidade de refinaria para entre 8 a 10 milhões de barris por dia.As discussões entre as duas empresas começaram em 2019, altura em que Ambani disse que o negócio se podia fazer por uma avaliação de 15 mil milhões.