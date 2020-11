Acciona investe 150 milhões em Portugal para duplicar no solar

A Acciona planeia duplicar a capacidade atual do seu parque energético em Portugal com um investimento até 150 milhões de euros nos próximos cinco anos.





"Este objetivo na produção responde à procura das empresas portuguesas, cada vez mais comprometidas com a sustentabilidade e a redução da pegada de carbono de suas atividades", justifica a empresa, no comunicado enviado às redações. Em média, desde 2017 que a comercialização de energia limpa da Acciona cresce 30% ao ano no país.





A empresa está presente em Portugal desde 1948 em várias áreas de atuação e, nos últimos 15 anos, como produtora de eletricidade 100% renovável. Possui atualmente uma central solar fotovoltaica na Amareleja e conta 16 parques eólicos. Segundo a própria, desde 2015 que se tornou a maior produtora de energia verde a atuar no país.





A nível global, contribuiu no último ano para a redução em 15 milhões de toneladas na emissão de dióxido de carbono para a atmosfera – equivalente à retirada de mais de três milhões de veículos de circulação. A divisão de energia da Acciona encontra-se presente em 16 países e assegura uma produção de 10.240 MW, através de parques eólicos, centrais hidroelétricas, centrais fotovoltaicas, centrais de biomassa e, ainda, uma central solar termoelétrica, localizada nos Estados Unidos.