Actualização salarial na EDP vai ser de 1,4%

A EDP chegou a acordo com os seus sindicatos para aumentos salariais em 2018 de 1,4%, anunciou a empresa.



"O acordo alcançado ontem [quarta-feira, 14 de Março] entre a EDP e as principais organizações sindicais vai permitir um aumento salarial de 1,4% para os colaboradores em Portugal abrangidos pelo ACT, no ano de 2018", diz a nota de imprensa.



Continuar a ler Nos dois últimos anos, o aumento foi de 1,3%. Daí que a empresa tenha referido, em comunicado, que "o aumento supera o acordo celebrado no ano passado e garante uma actualização das remunerações ao nível da inflação".



A inflação em 2017 foi de 1,4%. A esperada para este ano é também de 1,4%, de acordo com o Orçamento do estado para 2018.