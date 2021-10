Administrador da Altri reforça para mais de 2% na Greenvolt

A Livrefluxo - detida por Domingos Vieira de Matos, administrador da Altri - comprou, na última semana, 910.222 ações da Greenvolt, liderada por João Manso Neto (na foto), passando a deter 2,12% do capital e direitos de voto da empresa de energias renováveis, foi hoje comunicado ao mercado "A Livrefluxo [...] adquiriu, entre os dias 08 e 15 de outubro de 2021, 910.222 ações representativas de 0,75% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt - Energias Renováveis", lê-se na informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).No comunicado, a empresa adianta que, face a estas operações e à entrega de um dividendo em espécie composto por 485.033 ações da Greenvolt, distribuído em 20 de julho pela Altri, a sociedade Livrefluxo passou a deter 2.571.583 ações representativas de 2,12% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt.