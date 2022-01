AIE revê em alta procura de petróleo em 2021 e em 2022

A AIE reviu em alta de 200.000 barris por dia as estimativas da procura de petróleo em 2021, tendo em conta os números elevados do último trimestre, e prevê que o consumo em 2022 seja consideravelmente superior ao estimado.No relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado esta quarta-feira, a AIE (Agência Internacional de Energia) observa que entre outubro e dezembro o mundo absorveu 99 milhões de barris por dia, ou seja, mais 1,1 milhões do que no trimestre anterior e mais 345.000 do que os seus peritos tinham estimado em dezembro.Estes números, explica, mostram que as medidas postas em prática pelos governos devido à explosão de contágios da variante Ómicron foram menos restritivas do que em vagas anteriores e o seu impacto na atividade económica e na procura de petróleo bruto "relativamente contido".Por este motivo, a AIE corrigiu as suas projeções em alta, em mais 200.000 barris por dia, tanto para o ano passado como para este ano.Uma mudança notável que justifica com o argumento de que a incerteza nas previsões tem aumentado com as sucessivas vagas da covid-19, mutações de vírus, ruturas na cadeia de fornecimento e problemas na recolha de dados.Isto significa que a procura em 2021 será de 96,4 milhões de barris por dia, mais 5,5 milhões do que em 2020, e em 2022 aumentará mais 3,3 milhões para 99,7 milhões de barris por dia.A correção significativa dos dados da procura por parte da agência, que reúne os principais países consumidores membros da OCDE, surge depois dos preços do petróleo terem subido desde o início deste ano para níveis máximos desde 2014.