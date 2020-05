Akuo vai investir até 300 milhões de euros em três centrais solares no Alentejo

A empresa francesa prevê investir até 300 milhões de euros na concretização dos projetos arrecadados no leilão solar no ano passado, segundo o Jornal Económico.

A Akuo prevê investir até 300 milhões de euros na construção de três centrais solares no Alentejo que arrecadou nos primeiros leilões solares realizados em Portugal, em 2019, disse em entrevista ao Jornal Económico João Macedo, diretor-geral da subsidiaria portuguesa.





O grupo francês foi o grande vencedor dos leilões realizados no ano passado ao ganhar um total de potência de 370MW. Este passo marcou a entrada da empresa em Portugal que, segundo João Macedo, prevê que as três centrais estejam prontas para arrancar com a produção em 2022.