Bruxelas quer cortar em 80% dependência do gás russo já este ano

O plano, que vai ser apresentado esta terça-feira, deverá avançar com medidas para explorar novas geografias para suprir as necessidades de gás da União Europeia, reduzindo a influência de Moscovo. De acordo com a Bloomberg, o objetivo passa também por aumentar a eficiência energética e por uma maior eletrificação das economias.A revisão da estratégia energética europeia segue-se à invasão russa da Ucrânia e faz parte de um conjunto mais alargado de medidas de retaliação ao Kremlin.O executivo comunitário deverá também recomendar aos Estados-membros que iniciem um processo de armazenamento de gás para enfrentarem o próximo inverno, dada a incerteza face à duração e consequências da guerra.As medidas ainda não estão fechadas e podem sofrer alterações até ao momento da apresentação por parte da Comissão. Em todo o caso, há um duplo objetivo no plano de Bruxelas: por um lado, reduzir a dependência da Rússia e, por outro, alcançar a meta definida para a redução dos gases com efeito de estufa em 55% face aos níveis de 1990.