CIP alerta para tsunami e exige regresso do lay-off

Patrões exigem ação imediata do governo para enfrentar uma onda que “ameaça afogar empresas e empregos”. Regresso imediato do lay-off simplificado e recurso a empréstimos europeus disponíveis no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência são prioridades.

CIP alerta para tsunami e exige regresso do lay-off









