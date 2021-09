Citigroup adverte que preço do gás natural pode disparar até 100 dólares no inverno

O Citigroup mais do que duplicou as previsões dos preços do gás natural para a Europa e Ásia para o próximo trimestre e não afasta a hipótese de, num cenário incomum de um inverno particularmente rigoroso, atingirem a marca dos 100 dólares por um milhão de unidades termais britânicas (BTU).





Os preços do gás natural liquefeito (GNL) têm disparado devido às baixas reservas sazonais da Europa, à crescente procura por parte da China, assim como aos constrangimentos no fornecimento da Rússia à Nigéria que têm desencadeado uma guerra de propostas pelo abastecimento de energia nas vésperas da chegada do inverno ao hemisfério norte.





No marcador Japão-Coreia, a referência para o gás natural liquefeito na Ásia, a subida foi já de quase 50% este mês para perto de 30 dólares por milhão de BTU, enquanto na Europa o GNL cresceu cerca de 40% para quase 25 dólares. Já os Estados Unidos têm registado uma subida dos preços mais controlada.





Os preços médios no próximo trimestre vão ser moderadamente mais elevados do que os níveis atuais de base do Citi, indicou o banco, com sede em Nova Iorque, numa nota de research citada pela Bloomberg.





No entanto, ressalva, muito provavelmente vão ocorrer picos e se um inverno fora do comum impulsionar a procura e os furacões no Golfo do México cortarem o fornecimento, pode chegar a ser negociados a 100 dólares na faixa BTU; ou em termos equivalentes ao crude, a 580 dólares o barril.





"A forte procura e a falta de resposta do lado do fornecimento têm apertado significativamente o mercado. Qualquer pico repentino na procura ou disrupção na oferta pode levar os preços a escalarem mais", afirmou o Citi, nessa mesma nota, apontando que os efeitos da escalada de preços do gás noutros combustíveis também são maiores do que se pensava inicialmente.





O banco de Wall Street antecipa, no entanto, que a escalada do GNL vai desvanecer, apontando que os preços podem sofrer uma queda de até 70% no terceiro trimestre de 2022 em relação aos níveis a registar no inverno deste ano.