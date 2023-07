Clara Raposo : “Já não existe a justificação” do preço da energia para margens elevadas

O recuo do valor das matérias-primas ainda não está a ser todo refletido nos preços dos bens e produtos. A número dois do Banco de Portugal avisa que é preciso que as empresas façam a sua parte para travar a inflação.

“Já não existe a justificação” do preço da energia para margens elevadas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Já não existe a justificação” do preço da energia para margens elevadas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar