Combustíveis continuam praticamente inalterados. É o agosto mais calmo dos últimos 5 anos

Assim sendo, um litro de gasóleo custará 1,230 euros à carteira dos portugueses, de acordo com os cálculos efetuados pelo Negócios. O preço da gasolina simples 95 deverá manter-se também ao nível desta semana, nos 1,396 euros por litro, que é o valor máximo desde o final do mês passado.

No acumulado do ano, o preço do gasóleo regista uma queda de 11%, enquanto que na gasolina se observa uma redução de 7%. Contudo, desde os mínimos de abril, ambos os ativos acumulam ganhos de 11 e 16 cêntimos por litro, respetivamente.



No primeiro semestre deste ano, a gasolina sofreu uma queda de 9% e o gasóleo de 13%.









Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).

Nova semana, mas a mesma tendência. Os preços dos combustíveis vão continuar inalterados a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, consumando um dos meses de agosto mais calmos desta década. É preciso recuar até 2015, para vermos os preços oscilarem ainda menos que neste mês.