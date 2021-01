Combustíveis em Braga e Santarém são os mais baratos do país. Preços subiram em dezembro

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.





O preço de venda ao público dos combustíveis sofreram um aumento em dezembro do ano passado, sendo o quarto aumento de preços consecutivo, de acordo com o relatório mensal da ERSE -Segundo a entidade, Braga e Santarém são os distritos com os combustíveis rodoviários (gasolina e gasóleo) mais baratos, em Portugal Continental.No lado contrário Bragança e Beja registam os preços mais caros, com Lisboa a seguir.O preço médio da gasolina simples 95 aumentou 1,8% em dezembro, face a novembro. Ainda assim o preço permanece 6,7% mais barato face ao valor registado em fevereiro. A componente de maior expressão corresponde a impostos, que representou em dezembro, aproximadamente 65% do total da fatura da gasolina.A cotação internacional e o respetivo frete passaram a representar 18,7%, refletindo o aumento das cotações internacionais dos destilados ligeiros.O preço do gasóleo simples aumentou 3,6% em dezembro, face a novembro. A maior fatia do preço paga pelo consumidor corresponde à componente de impostos, seguida do valor da cotação internacional e frete.De acordo com a ERSE, os hipermercados continuam a ser os operadores com preços mais baratos, apresentando preços médios cerca de 11 cêntimos por litro abaixo do preço médio nacional.