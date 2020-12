Combustíveis em máximos de nove meses no maior ciclo de subidas desde julho

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de dezembro, naquela que será a sexta semana consecutiva a valorizar. A concretizar-se será o maior ciclo de ganhos desde meados de julho deste ano.



Tanto o preço do gasóleo simples, como o da gasolina simples 95 têm margem para uma subida na ordem de 1 cêntimo por litro, de acordo com os cálculos do Negócios.

No primeiro caso, é expectável que os preços atinjam os 1,265 euros por litro, naquela que é a sexta semana seguida a valorizar. Assim, o gasóleo ficará em máximos desde meados de março deste ano.

Já no caso da gasolina simples 95, o preço por litro deverá subir para os 1,408 euros, um valor que não se verificava desde o início de março deste ano, antes de a pandemia se fazer sentir nos mercados petrolíferos.

Esta semana, a

s cotações do petróleo aproximam-se do sétimo ganho semanal seguido, apoiando-se na esperança de que as negociações para um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos tenham um "final feliz" em breve.