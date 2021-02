Combustíveis sobem 6 cêntimos em fevereiro. É a maior subida mensal em quase três anos

Leia Também Petróleo a caminho dos 100 dólares por barril?

Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).

Fevereiro foi um mês pouco amigo da carteira dos portugueses que recorrem a veículos com motor a combustão, uma vez que os preços dos combustíveis aumentaram quase 6 cêntimos neste período, mais do que em qualquer outro mês nos últimos quase três anos.No mês em análise, o preço da gasolina simples 95 subiu 6 cêntimos nos postos de combustível em Portugal e o preço do gasóleo aumentou 5,5 cêntimos por litro, o que representa a maior subida mensal desde maio de 2018 e janeiro de 2019, respetivamente, de acordo com os cálculos do Negócios. Estes cálculos incorporam já o aumento previsto para a próxima semana.Nas nove primeiras semanas deste ano, o preço da gasolina subiu sempre desde uma ténue alteração de 0,3 cêntimos até um aumento de 1,9 cêntimos por semana. No caso do gasóleo, só na primeira semana de fevereiro é que os preços sofreram uma redução.Assim sendo, os preços da gasolina já subiram 11 cêntimos em termos absolutos, em 2021, ou 8%. Já o gasóleo escalou 9,1 cêntimos, ou 7%.E se o início do ano foi nefasto para os preços dos combustíveis, espera-se que o início de março seja idêntico, já que os preços deverão sofrer uma nova subida a partir da próxima segunda-feira, o primeiro dia do mês. Em ambos os ativos há margem para uma subida de cerca de 1 cêntimo, segundo as contas do Negócios.Este ciclo de subidas surge na sequência de uma escalada também nos preços do petróleo, que negocieam por esta altura em máximos de cerca de um ano, tendo valorizado nas últimas seis semanas consecutivas. Nesta altura, o preço do Brent - que serve de referência para Portugal - leva um ganho já de 5%.