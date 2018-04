Combustíveis sobem para máximos de dois meses

Tendo em consideração os preços médios dos combustíveis, e assumindo um aumento de dois cêntimos, o litro do gasóleo simples deverá superar os 1,3 euros pela primeira vez desde Fevereiro, segundo os valores disponíveis no site da Direcção Geral da Energia.



Já a gasolina simples sem chumbo de 95 octanas deverá aumentar para 1,524 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde Janeiro.



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. A evolução dos custos dependerá, contudo, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

As tensões geopolíticas ditaram subidas acentuadas dos preços das matérias-primas esta semana, o que ditará o aumento dos preços dos combustíveis na próxima semana. As subidas poderão ascender a dois cêntimos por litro.A condicionar a evolução dos combustíveis nos postos de abastecimento está a evolução dos derivados de petróleo (gasóleo e gasolina) no mercado internacional, que esta semana registaram subidas significativas. Em causa esteve o aumento de tensão entre os EUA e a Rússia, devido à situação da Síria. Este desempenho acabou por ser travado pela evolução do euro contra o dólar, que atenuou a subida da factura para os consumidores, mas não anulou completamente.A subidas dos combustíveis ainda será expressiva. As contas do Negócios apontam para aumentos entre 3,0 e 1,5 cêntimos. Fonte do sector diz que as subidas serão menores, com o gasóleo a aumentar cerca de 2,0 cêntimos e a gasolina 1,5 cêntimos.