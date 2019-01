Combustíveis sobem pela primeira vez em mais de dois meses

Depois de um final de ano recheado de notícias positivas para os automobilistas, os combustíveis vão voltar a aumentar a partir de segunda-feira, 7 de janeiro, depois desta semana as matérias-primas e o euro terem tido desempenhos que penalizam os consumidores.

Assim, os preços do gasóleo simples deverão aumentar 1,5 cêntimos por litro, de acordo com a informação dada por fonte oficial do setor. Esta subida elevará o preço médio deste combustível para 1,287 euros, segundo os valores médios praticados esta semana em Portugal, de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Já no caso da gasolina simples de 95 octanas o aumento deverá ser mais expressivo (2 cêntimos), o que deverá elevar os preços deste combustível para 1,396 euros.

Este será o primeiro aumento semanal dos combustíveis em mais de dois meses. A última vez que o preço da gasolina simples subiu em Portugal foi na semana iniciada a 8 de outubro. Já no caso do gasóleo simples, a última vez que o custo aumentou foi na semana que começou a 15 de outubro.

As últimas semanas têm sido de alívio para as carteiras dos consumidores, com descidas significativas de preços, num período marcado por quedas acentuadas das matérias-primas. No acumulado de 2018 o preço da gasolina registou uma descida de cerca de 5%. Trata-se da primeira queda anual desde 2014, ano em que os preços desceram quase 17%. No caso do gasóleo a descida em 2018 foi bem mais ligeira (cerca de 1 cêntimo por litro). Ainda assim foi a primeira descida anual desde 2015.