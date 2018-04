Combustíveis sobem pela quinta semana consecutiva

Os preços dos combustíveis deverão voltar a subir na próxima segunda-feira, o que representa a quinta semana consecutiva de aumentos - o ciclo mais longo desde o início do ano.

A contribuir para a subida dos combustíveis está a evolução dos derivados do petróleo. O gasóleo e a gasolina subiram nos mercados internacionais. Em contrapartida, a evolução cambial travou a dimensão dos ganhos.

O preço do litro da gasolina simples 95 octanas deverá aumentar em 0,5 cêntimos, o que coloca o preço médio nos 1,519 euros. Os preços deste combustível atingem assim o valor mais elevado desde a semana de 15 de Janeiro.

Também o preço do litro do gasóleo simples deverá aumentar em 0,5 cêntimos a partir de segunda-feira. O que significa que, tendo em conta os preços médios praticados esta semana em Portugal, o custo deste combustível passará a ser de 1,307 euros, o valor mais elevado desde a semana de 5 de Fevereiro.



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.