Combustíveis vão registar aumentos acentuados na próxima semana

Abastecer o depósito de um veículo vai ficar mais caro a partir de segunda-feira. Os combustíveis vão aumentar cerca de três cêntimos por litro, de acordo com os cálculos do Negócios, a refletir o comportamento das matérias-primas durante esta semana.

O preço do gasóleo simples deverá aumentar cerca de três cêntimos por litro, de acordo com os cálculos do Negócios. Esta subida elevará o preço médio deste combustível para 1,331 euros, segundo os valores médios praticados esta semana em Portugal, de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A gasolina simples de 95 octanas deverá registar um aumento semelhante, de três cêntimos, o que elevará o preço deste combustível para 1,435 euros.

Este será o segundo aumento semanal dos combustíveis, depois de mais de dois meses de descidas nos preços.

As últimas semanas de 2018 foram de alívio para as carteiras dos consumidores, com descidas significativas de preços, num período marcado por quedas acentuadas das matérias-primas. No acumulado de 2018 o preço da gasolina registou uma descida de cerca de 5%.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).