Concursos para concessões elétricas arrancam em 2021

O Governo conta ter os cadernos de encargos para as novas concessões de distribuição de eletricidade em baixa tensão prontos no final do ano. E prevê avançar com os concursos no início de 2021.

