Consumo de combustíveis sobe pela primeira vez desde início da pandemia

"Pela primeira vez desde que foi declarada a crise pandémica mundial, as introduções ao consumo [registos efetuados, para efeitos fiscais, pelos comercializadores grossistas de combustível] mensais em Portugal de gasóleo e gasolina rodoviária cresceram do ponto de vista homólogo face ao mesmo período de 2019", refere a ENSE em comunicado.A análise da informação disponível sobre a informação mensal, refere a mesma entidade, indica ser "percetível o ritmo de recuperação sustentado nos níveis de introduções ao consumo destes dois produtos" que mostram "alguma evolução positiva na trajetória de retoma económica".O gasóleo (excluindo jet) registou em setembro uma subida de 8.856 toneladas (+2,71%) face ao mesmo mês de 2019, para um total de 403.481 toneladas.Nas gasolinas verificou-se um aumento homólogo de 2.866 toneladas (+3,46%) para um total de 85.807 toneladas.Apesar do ritmo de recuperação, a ENSE assinala que "continua a ser objetivo e factual que esta recuperação económica mantém um ritmo lento", havendo setores que permanece particularmente afetados, "como é o caso da aviação, bem visível nas introduções ao consumo de JET [utilizado pelos aviões] registadas em Portugal durante o mês de setembro de 2020 face ao verificado no mês homólogo de 2019".No Jet, a evolução do consumo continua em terreno negativo, tendo-se registado em setembro deste ano um recuo de 103.390 toneladas (-64,47%) face às 160.362 toneladas observadas em setembro de 2019.