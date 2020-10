Consumo de gás natural bate recorde em setembro

Em setembro, o consumo de gás natural em Portugal atingiu o valor mensal mais elevado de sempre, tendo atingindo os 6.779 Gigawatt-hora (GWh), de acordo com os dados divulgados pela REN - Redes Energéticas Nacionais. Em anos anteriores, o máximo tinha sido registado em julho de 2017, quando o consumo atingiu os 6.677 GWh, comparou a empresa gestora das redes de de eletricidade e gás.

A REN sublinha ainda que esta evolução positiva tem-se verificado desde o início do ano, quando em janeiro já tinha sido registado um consumo de 6751 GWh.

Comparando com o mesmo período do ano passado, o consumo de gás natural em Portugal aumentou 13,3% em setembro, com crescimentos tanto no segmento de produção de energia elétrica, com 19,5%, como no segmento convencional, que engloba os restantes consumos, com 8,4%. "Devido à pandemia, no entanto, o consumo acumula no final de setembro uma ligeira redução anual de 1,5%", recorda a REN.

Em 2019, o consumo de gás natural totalizou 67,9 TWh, com uma variação anual positiva de 4,8%. Um número que traduz o segundo consumo anual mais elevado de sempre, mas 2,5% abaixo do máximo, registado em 2017.

"No segmento do mercado elétrico, que representou 35% do consumo total, registou-se um crescimento de 4,8% face ao ano anterior, enquanto no segmento convencional se verificou uma tendência de estabilização com um crescimento marginal de 0,2%", conclui a REN.