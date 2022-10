A Alemanha considera que as verbas que ficaram por utilizar do mecanismo europeu de recuperação da pandemia devem ser canalizadas para responder à crise energética na União Europeia em vez de recorre à emissão de nova dívida conjunta.





Esta posição de Berlim surge a poucas horas do início da cimeira dos chefes de Estado e de Governo para discutirem a atual crise energética e vai ao encontro da ideia já defendida por António Costa sobre os montantes do PRR que ainda não foram usados.

Segundo o primeiro-ministro, "não estão a ser utilizados mais de 200 mil milhões de euros mobilizados no âmbito do programa NextGeneration para serem cedidos aos Estados-membros sob forma de empréstimos" e que poderiam ser reutilizados nas empresas com elevada intensidade energética.

De acordo com o site Euractiv, a Alemanha também defende esta solução, lembrando que a parte de leão da bazuca ainda está por gastar.





Evitar nova dívida





Ao defender esta ideia, Berlim tenta travar eventuais propostas para que a União Europeia emita nova dívida conjunta, uma solução sempre contestada pelo governo germânico.





As fontes oficiais citadas apontam para que estes milhões seriam diluídos "ao longo de três anos", defendendo que o mecanismo europeu tem "muita flexibilidade". Além disso, criar outro instrumento demoraria muito tempo com as necessárias negociações – duras – no Conselho Europeu.



No debate desta quarta-feira no Parlamento, Costa frisou que "é possível mobilizar pragmaticamente esses recursos já disponíveis e que os Estados poderiam recorrer, bastando para tal aumentar as elegibilidades".