Distribuidora de energia do Reino Unido adverte para cortes no inverno

A empresa distribuidora de eletricidade e gás natural do Reino Unido alertou esta segunda-feira que os lares britânicos podem vir a sofrer cortes de energia no inverno se as importações de gás do resto da Europa forem reduzidas.No "pior cenário", a National Grid contempla cortes de eletricidade programados de até três horas, "provavelmente entre as 16:00 e as 19:00 [hora local], durante os dias mais frios de janeiro e fevereiro", disse o diretor geral da distribuidora, John Pettigrew, num evento organizado pelo jornal Financial Times.Cerca de 43% da energia utilizada no Reino Unido provém de centrais de ciclo combinado alimentadas a gás natural. O país compra 50% desse gás nos mercados internacionais, principalmente à Noruega (77% das importações).Os analistas temem que a crise energética que a Europa enfrenta neste inverno, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, e os cortes de abastecimento por parte de Moscovo possam reduzir a capacidade de importação de gás pelo Reino Unido nos meses mais frios.A National Grid vai pedir às famílias britânicas para reduzirem o seu consumo energético, de forma a tentar evitar cortes, apesar de o governo da primeira-ministra Liz Truss ter vetado uma campanha para promover a poupança de energia e descartar, para já, pedir aos cidadãos para reduzirem o consumo.