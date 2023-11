Dona da Thermor investe 150 milhões de euros em nova fábrica em França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Groupe Atlantic, que em Portugal detém a Thermor, vai investir 150 milhões de euros numa nova fábrica de bombas de calor em França. O projeto "deverá aumentar o volume de negócios das soluções termodinâmicas de 30% para 50%, e contribuir para o processo de descarbonização", refere a empresa, em comunicado.Com esta nova unidade industrial, o grupo "pretende fabricar mais 180 mil unidades por ano em França até 2028", detalha. No ano passado, a companhia produziu 150 mil.Trata-se da terceira fábrica de produção de bombas de calor da empresa. O início da construção da nova unidade industrial, que tem 35 mil metros quadrados, está prevista para o próximo ano e a conclusão para 2025, "com uma possível extensão em 2027"."À margem deste investimento, o grupo está a apostar também em centros de I&D dedicados à termodinâmica: dois centros de I&D especializados estão em construção em França (um para produtos domésticos e outro para aplicações coletivas) e um terceiro está em construção no Reino Unido", adianta a mesma nota.