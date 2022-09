Edifícios públicos vão ter menos água nas torneiras e mais fria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Menos água nas torneiras e mais fria, menor quantidade usada na lavagem de pavimentos, redução das lavagens de carrosou mecaninsmos de poupança de água nos autoclismos. Estas são algumas das medidas de poupança de água nos edifícios públicos - incluindo nas escolas - que o Governo vai implementar e que deverão ser aplicadas sempre que possível, avança o Público na sua edição deste sábado.

O jornal, que cita fonte governamental, refere que do Plano Nacional de Poupança de Energia, aprovado no Conselho de Ministros da passada quinta-feira mas ainda não divulgado publicamente, constam também orientações sobre a temperatura da água nas piscinas e temperatura do ar nesses equipamentos desportivos, estas dirigidas sobretudo às autarquias e que terá um formato semelhante para o setor privado.

O plano vigorará para 2022 e 2023 e na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros, Duarte cordeir tinha já adiantado alguns pontos, nomeadamente orientações no sentido de aproveitar mais a luz natural, usando menos eletricidade, ou a redução de consumo quando os espaços estão fechados.