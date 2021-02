EDP apresenta nova estratégia a 25 de fevereiro com dividendo na mira

A EDP tem marcado para o próximo dia 25 de fevereiro a apresentação da estratégia que guiará a ação da empresa entre 2021 e 2025, lê-se numa nota no site da elétrica.





O evento vai ser transmitido em direto, online, pelas 8:55 horas da manhã da próxima quinta-feira. O CEO da elétrica, Miguel Stilwell de Andrade, já havia anunciado que iria avançar um novo plano até março. Isto, num contexto em que as metas traçadas em 2019, e cujo horizonte terminava em 2022, já se encontram praticamente cumpridas.





A questão que fica em aberto é a distribuição de 3 mil milhões aos acionistas até 2022, com um dividendo mínimo de 19 cêntimos por ação. O novo CEO, confrontado com a questão de se iria manter esta política, remeteu a questão para a apresentação do novo plano, ao mesmo tempo que relembrou que a remuneração acionista se tem mantido estável nos últimos anos.





Entre os exemplos de metas já cumpridas, está venda das barragens ao consórcio liderado à Engie (por 2,2 mil milhões de euros), um negócio que permitiu à empresa portuguesa superar a meta de encaixe de 2 mil milhões de euros com a alienação de ativos até 2022.





O plano previa também a rotação de ativos no valor de 4 mil milhões de euros. Até janeiro, a EDP já havia encaixado mais de metade (cerca de 55%) deste valor. No que toca à instalação de nova capacidade (em 7 GW) já foi praticamente executada.





Miguel Stilwell d'Andrade, até julho do ano passado "chief financial officer" (CFO) da EDP, foi o nome escolhido para assumir interinamente o lugar de CEO da elétrica após a decisão do juiz Carlos Alexandre de suspender António Mexia das funções na empresa. O novo CEO assumiu com uma mensagem de continuidade: "Não penso na pessoa A ou na pessoa B. Faremos a nossa parte para manter a empresa a crescer. Não vejo isto como Stilwell versus Mexia", afirmou, na primeira conferência de imprensa como CEO da EDP, este janeiro.