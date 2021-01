EDP assegura venda de energia de dois projetos solares nos Estados Unidos

A EDP Renováveis, através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, assegurou dois Contratos de Aquisição de Energia (CAE) a 15 anos para a venda da energia produzida por dois projetos solares fotovoltaicos com 275 MW de capacidade instalada total, refere a empresa em comunicado à CMVM.

Os projetos estão localizados nos estados do Mississippi e Indiana nos Estados Unidos e deverão começar operações em 2023, acrescenta o documento.

Com este novo acordo, "a EDPR tem agora globalmente 2 GW de capacidade solar fotovoltaica assegurada para o período de 2020-2023", sublinha.

"O sucesso da EDPR em assegurar novos CAE reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos, inovadores e com visibilidade de longo prazo", remata o comunicado.

Na sessão de hoje da bolsa lisboeta – que foi a melhor primeira sessão do ano desde 2012 –, o grupo EDP brilhou, com ambas as cotadas a renovarem máximos históricos.

No caso da EDP o ganho foi de 4,19% para os 5,372 euros por ação, enquanto a EDP Renováveis valorizou 5,40% para os 24,05 euros.