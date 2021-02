EDP diz estar a duplicar crescimento com renováveis e que pode ir mais além

O CEO da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, afirmou numa entrevista à Bloomberg TV que a empresa duplicou o crescimento com renováveis mas que não deverá ficar por aqui.





"É uma tendência macro, o que estamos a observar, em todas as regiões", afirma Stilwell de Andrade, referindo-se à explosão das renováveis. "Estamos basicamente a duplicar o ritmo de crescimento face aos anos anteriores e penso que podemos ir mais longe do que isso".





Tanto a produção de energia eólica como solar "estão a tornar-se muito competitivas", graças à tecnologia, o que justifica a reforçada aposta nestes segmentos da parte da EDP, justifica o CEO. Confrontado com a hipótese de aquisições na área do solar, Stilwell de Andrade rejeita, afirmando que os planos da elétrica neste campo passam pelo desenvolvimento dos projetos.



No plano estratégico 2021-2025, a empresa revela que espera duplicar a capacidade instalada eólica e solar para 25 gigawatts (GW).





Acerca do risco que um eventual aumento das taxas de juro possa trazer, o mesmo afirma que não está "demasiado preocupado", uma vez que um o plano de negócios da empresa terá incorporado um aumento "razoável" das mesmas. Além disso, ressalva que a maioria dos ativos da empresa estão ligados à inflação, pelo que serão mais resilientes a este tipo de impacto.





Para, daqui para a frente, se distinguir dos concorrentes do setor energético, que também estão a olhar para as oportunidades nas renováveis, Stilwell de Andrade diz que a EDP Renováveis conta com a vantagem de ter 15 anos de experiência.