A energia elétrica que a Enaire vai consumir durante esse período terá ainda a sua origem em fontes 100% renováveis (energia limpa) ou de cogeração de alta eficiência.



Os principais pontos de entrega da energia incluem os cinco centros de controlo - Torrejón, Barcelona, Sevilha, Palma de Maiorca e Las Palmas-, assim como os serviços centrais de Madrid.



A EDP é o fornecedor de energia elétrica da gestora do espaço aéreo espanhol desde a criação desta empresa em 2014.

A EDP fechou um acordo no valor de 9,2 milhões de euros para fornecer eletricidade a partir de fontes renováveis à empresa Enaire, gestora do espaço aéreo em Espanha, nos próximos dois anos, foi anunciado esta segunda-feira, 1 de julho.O contrato público ganho pela EDP prevê o fornecimento de eletricidade de 1 de julho de 2019 até 30 de junho de 2021 em 100 pontos de entrega e um consumo anual de 40 GWh (gigawatts/hora), de acordo com um comunicado da empresa divulgado em Madrid.