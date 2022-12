EDP Renováveis fecha contrato de energia solar a 15 anos nos EUA

A EDP Renováveis celebrou um contrato de longo prazo, 15 anos, de fornecimento de energia solar ao estado de Illinois, nos Estados Unidos. A operação deve arrancar em 2024, segundo o comunicado enviado pela companhia liderada por Miguel Stilwell de Andrade à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

"A EDP Renováveis anuncia que assegurou um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) de 15 anos para a venda de energia limpa produzida por um projeto solar de 140 MWac no estado de Illinois, EUA. Espera-se que o projeto entre em operação em 2024", pode ler-se na nota publicada na página do supervisor.

"Esta transação permite à EDPR assegurar 2,9 GW de capacidade solar PV na América do Norte, de um total de 4,8 GW já assegurados na região para 2021-25, o que compara com o objetivo de 8,8 GW de adições de capacidade renovável estabelecido para a América do Norte no mesmo período", acrescenta o comunicado.

O contrato coloca ainda o braço das renováveis mais perto da meta de adições de 20 GW para o período de cinco anos, definido entre 2021 e 2025. Assim este contrato permite que a empresa esteja a cerca de 55% do seu objetivo.