Miguel Baltazar/Negócios

A EDP Renováveis celebrou um novo contrato (CAE) "para a venda de energia produzida pelo projecto eólico Broadlands", nos EUA, revelou a empresa liderada por João Manso Neto , através de um comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O contrato é de longo prazo e refere-se a 50MW, com o projecto eólico em causa a dever estar operacional em 2019."Com este acordo, a EDPR aumenta a capacidade contratada do parque de 150 MW, como anunciado a 10 de maio, para 200 MW", realça a empresa."Na sequência destes acordos, a EDPR já garantiu mais de 2,2 GW de CAE nos EUA, excedendo o objectivo de 1,8 GW de contratos de longo prazo de energia eólica para projectos a serem instalados no país no período de 2016-2020", acrescenta o comunicado.