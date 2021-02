EDP Renováveis oficializa saída de Mexia e Manso Neto da administração

António Mexia e João Manso Neto cessaram oficialmente as suas funções de administradores da EDP Renováveis, depois de adotadas hoje essas deliberações na reunião magna extraordinária da empresa.

Segundo o comunicado divulgado junto da CMVM, foram deliberadas a cessão da posição de António Mexia enquanto administrador "dominical" e de João Manso Neto enquanto administrador executivo.

Além disso, foi ratificada a nomeação, por cooptação, dos atuais administradores: Miguel Stilwell de Andrade como administrador executivo, Ana Paula Garrido de Pina Marques como administradora "dominical" e Joan Avalyn Dempsey como administradora independente.

O número de membros do "board" foi fixado em 12 elementos.

Foi também decidida a delegação de poderes para a formalização e execução de todas as deliberações adotadas nesta assembleia geral extraordinária de acionistas, "para a sua elevação a um instrumento público e para a sua interpretação, correção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados".

Stilwell de Andrade assumiu a liderança interina do Grupo EDP em julho, depois de António Mexia e Manso Nerto terem sido suspensos de funções por ordem judicial no âmbito do caso EDP.

No final de novembro, os dois gestores informaram em comunicado que não estavam disponível para integrar um novo conselho de administração do grupo, sendo então agora oficializada essa saída.