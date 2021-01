EDP Renováveis produziu menos energia em 2020

A produção de energia da EDP Renováveis baixou 5% em 2020, para 28,5 TWh (ou 28.500 GWh), uma evolução que "espelha a menor capacidade instalada média após a execução da estratégia de ‘sell-down’".

No comunicado com a apresentação dos dados operacionais, a EDP Renováveis assinala que no terceiro trimestre de 2019 e no ano passado vendeu ativos com 997 MW na Europa, 137 MW no Brasil e 237 MW em Espanha, o que acabou por ter um impacto negativo na energia produzida.

A energia produzida baixou em quase todos os mercados, com quebras de 18% em Espanha, 17% em Portugal e 8% no resto da Europa. Na divisão europeia a queda total foi de 15% para 10 TWh, o que não foi possível compensar com o crescimento na América do Norte (6%) e Brasil (38%).

Na América do Norte, a maior unidade da EDPR com 17,4 TWh de energia produzida, os Estados Unidos cresceram 6%.

A queda na produção em 2020 também é explicada pela descida do fator de utilização para 30% (32% em 2019), que reflete 92% da média esperada para os doze meses do ano.

No mesmo comunicado a EDPR assinala que no final de 2020 a empresa geria um portfólio de 12,2 GW: 5,0 GW na Europa (2,3 GW em Espanha, 1,2 GW em Portugal e 1,4 GW no RdE), 6,7 GW na América do Norte e 0,4 GW no Brasil.

No ano passado a EDPR comprou ativos com 1.580 MW e vendeu ativos com 766 MW, pelo que a variação líquida anual do seu portfólio consolidado foi de +806 MW. No final do ano a empresa tinha 2,3 GW de nova capacidade em construção.