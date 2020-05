EDP Renováveis sobe timidamente os lucros com menos capacidade

O resultado líquido da EDP Renováveis subiu 2% para os 62 milhões no primeiro trimestre de 2020, tendo sido travado por uma menor capacidade e pelos recursos eólicos, conta a empresa.





Os resultados, publicados na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), mostram um impacto negativo das receitas nos lucros da empresa. Estas recuaram 7%, dos 521 milhões reunidos nos primeiros três meses de 2019, para os atuais 487 milhões, "com o impacto da capacidade e dos recursos eólicos", justifica a EDP Renováveis.





A capacidade instalada caiu 908 megawatts (MW) na Europa e 137 megawatts no Brasil, tendo apenas subido em 382 MW na América do Norte. Neste território estão de momento em construção 809 MW de capacidade e outros 154 MW na Europa, dos quais 6 MW em Portugal, totalizando 964 MW relacionados com a energia eólica onshore. A estes, somam-se 330 MW provenientes de participações consolidadas por equity em projetos eólicos offshore.





O EBITDA do trimestre ficou assim pelos 340 milhões de euros, 12% abaixo do atingido no mesmo período do ano anterior. O investimento líquido do trimestre desceu 35%, ou 112 milhões de euros, para os 205,2 milhões. A produção acabou por cair 8%, para os 7.761 gigawatts.





As quebras causadas pela diminuição da capacidade são apenas parcialmente compensados pelos preços de venda mais elevados, juntamente com o impacto positivo de tradução cambial e outros (que entregaram 12 milhões de euros à EDP). Os preços subiram dos 56 euros por megawatt para os 56,2 euros, somando mais 15 milhões às contas da empresa.



