EDP Renováveis vende 80% de portefólio solar nos EUA

A EDP Renováveis acordou " com um grupo g lobal no sector da energ ia" a venda d e 80% da participação acionista de um port e fólio solar nos EUA, informou esta quinta-feira a empresa.



O portefólio de 340 MW ac é " constituído por dois projetos solares em operação l ocalizados no Estado de Ohio e um projeto solar em

oper ação localizado no Estado do Texas , no s Estados Unidos da América"





De acordo com o comunicado enviado à CMVM, "o valor total da transação corresponde a um Enterprise Value de US $ 0,4 mil

milhões (para a participação de 80%)" .



A operação está pendente das habituais autorizações regulatórias.



Segundo a empresa liderada por Miguel Stilwell, "c