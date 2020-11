A EDP vai instalar e operar 68 pontos de carregamento em oito parques de estacionamento de edifícios localizados na Comunidad de Madrid, informou esta quinta-feira a elétrica portuguesa, citada pelos media espanhóis.



O acordo com a Gmp, promotora imobiliária espanhola, prevê que as empresas com escritórios nos edifícios da Gmp possam disponibilizar o carregamento de veículos particulares dos seus funcionários, bem como das suas frotas e também ao público em geral.





A rede de pontos de carregamento poderá ser alargada a novos locais após uma avaliação do funcionamento destes primeiros postos, assinala o comunicado.Os pontos de acesso público serão 24, enquanto os restantes 44 destinam-se apenas a ser utilizados pelos colaboradores e pelas frotas das empresas arrendatárias.A manutenção e operação dos pontos de carregamento estará a cargo da elétrica portuguesa, que já dispõe de 455 postos de carregamento em Espanha.