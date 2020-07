EDP vende mais uma fatia do défice tarifário e arrecada 273 milhões

A EDP acordou a venda de 23,4% do défice tarifário de 2020 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por um montante de 273 milhões de euros.



A informação foi prestada pela empresa através de um comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





"Este défice tarifário resulta do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2020 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2018 e 2019)", informa a empresa.Já este ano, no passado mês de março, a elétrica havia anunciada a venda de 70,6% do mesmo défice tarifário - de 2020, com ajustes relativos aos dois anos anteriores. Na altura, vendeu esta fatia por 825 milhões de euros.