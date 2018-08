EDPR fecha contrato para fornecer energia à norte-americana Salesforce  

A EDP Renováveis (EDPR) adicionou um novo cliente à carteira de grandes empresas norte-americanas a quem fornece energia.

Em comunicado, a empresa liderada por Manso Neto anuncia a assinatura de um PPA de 80 MW a 15 anos com a Salesforce para vender a energia produzida no parque eólico Bright Stalk em McLean County, Illinois.

Segundo a companhia, este PPA faz parte do anúncio de 405 MW feito pela EDPR a 3 de Julho, quando a companhia anunciou que tinha superado a meta para adição de capacidade ano e meio antes do previsto.

A EDPR salienta que o parque eólico Bright Stalk, de 205 MW, "irá produzir electricidade limpa suficiente para mais de 71 mil agregados domésticos médios no Illinois por ano", sendo que "irá também gerar centenas de empregos durante as obras de construção, cujo início está previsto para o próximo ano, e vários postos de trabalho permanentes durante a vida útil do projecto".

As previsões apontam para que o "projecto esteja completamente operacional em finais de 2019", sendo que "o parque eólico Bright Stalk irá, em breve, ser o terceiro parque eólico operacional da EDP Renováveis em McLean County".

"Na Salesforce estamos empenhados em fazer o que nos compete para estarmos à altura do desafio das alterações climáticas - o desafio maior, mais importante e mais complexo que a humanidade já enfrentou", afirma Patrick Flynn, vice-presidente de sustentabilidade da Salesforce.

"A EDP Renováveis tem o orgulho de se associar à Salesforce para ajudá-la a honrar o seu compromisso notável de usar exclusivamente fontes de energia renovável nas suas operações", afirma João Manso Neto, CEO da EDP Renováveis.