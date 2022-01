Eletricidade regista esta segunda-feira preço máximo de 2022

O preço da eletricidade no mercado grossista, para Portugal e Espanha, vai fixar-se esta segunda-feira nos 244,67 euros por Megawatt/hora (MWh), mais 15% face a este domingo. Será também o valor mais elevado registado neste mês de janeiro.





Segundo os dados do Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (OMIE), o preço máximo desta segunda-feira será alcançado entre as 19h00 e as 20h00, nos 285,68 euros por MWh, ao passo que o valor diário mais baixo, de 209,55 euros por MWh, registar-se-á entre as 4h00 e as 5h00 da madrugada.



Há um ano, a tempestade Filomena trazia a Portugal, mas particularmente a Espanha, uma vaga de frio significativa. Ainda assim, nessa altura o preço da eletricidade rondava os 64 euros por MWh.





O mercado de eletricidade tornou 2021 o ano mais caro de sempre desde de que existe mercado ibérico, com o preço médio anual a situar-se nos 111,4 euros por MWh.





O mês de dezembro passado chegou mesmo a fixar um valor médio de 239,22 euros/MWh, números nunca antes registados.





Os níveis históricos dos preços da eletricidade devem-se aos elevados preços do gás nos mercados nacionais, bem como ao aumento dos custos das licenças de emissão de CO2 e à diminuição da produção através de fontes renováveis, nomeadamente as eólicas, o que faz com que a produção renovável não seja suficiente para dar resposta à procura do sistema.





Entre 2021 e 2022, um consumidor em Portugal poderá pagar um valor extra de 181 euros na fatura da energia, indica o jornal espanhol El Economista, recorrendo a uma estimativa do Bank of America.